Iezzo difende Canonico: "Facile attaccarlo, ma mica ha fatto lui la preparazione..."

Iezzo difende Canonico: "Facile attaccarlo, ma mica ha fatto lui la preparazione..."
Oggi alle 00:30Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

L'ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto da Dimaro nel corso di Canale 8, parlando anche dell'allontanamento del dottor Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, ancora sotto contratto col club partenopeo:

"La preparazione atletica l'ha fatta Canonico? No. E' questo che mi fa arrabbiare. Il dottore lavora sui tempi di recupero, magari sulla prevenzione ma sempre insieme ai preparatori. E' molto facile far cadere la colpa sul dottore, colpa che per me non ce l'ha. Ed al di là delle colpe, capita pure un'annata con più infortuni". 