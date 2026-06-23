Gattuso nuovo allenatore Lazio, i tifosi insorgono dopo l’annuncio: le reazioni social

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L’annuncio di Gattuso alla Lazio ha acceso i social: tifosi divisi tra contestazioni alla società e dubbi sulla scelta tecnica

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato l’arrivo del tecnico con un comunicato ufficiale e attraverso un post sui propri canali social. La notizia - riferisce il portale LaLaziosiamonoi - ha immediatamente scatenato le reazioni dei tifosi, che si sono riversati in massa nella sezione commenti con opinioni molto contrastanti.

Tifosi divisi tra contestazioni, dubbi e incoraggiamenti

A prevalere sono stati i messaggi di forte contestazione nei confronti della società e del presidente Claudio Lotito: "Vendi e vattene!", "Sei solo", "Chi si abbona è complice". Non sono mancati i commenti critici sulla scelta tecnica e sull’avvio del nuovo corso: "Road to Serie B", "Che schifo", "Maurizio Sarri è il mio allenatore". Allo stesso tempo, una parte della tifoseria ha voluto mostrare vicinanza a Gattuso, pur consapevole delle difficoltà della nuova stagione: "Poveraccio. Chi te l’ha fatta fare, Ringhio", "In bocca all’aquila, mister!".