Gila-Napoli e Romagnoli vicino all’Al-Sadd, la Lazio si cautela: gli obiettivi per la difesa

vedi letture

Calciomercato Lazio: Romagnoli verso l’Al-Sadd e Gila vicino al Napoli: è caccia ai sostituti. Le richieste di Gennaro Gattuso.

La Lazio sta pianificando una possibile rivoluzione in difesa, complice l’evoluzione di alcune situazioni di mercato. Alessio Romagnoli è sempre più vicino a un trasferimento all’Al-Sadd, mentre Mario Gila resta nel mirino del Napoli e una sua cessione appare sempre più probabile per ragioni di equilibrio economico. Di conseguenza, il club biancoceleste si sta già muovendo per individuare nuovi profili su cui ricostruire il reparto arretrato.

I nomi sul taccuino di Gattuso

Tra gli obiettivi seguiti dalla dirigenza, riporta Tmw, c’è Sergi Domínguez, giovane difensore classe 2005 della Dinamo Zagabria, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro e particolarmente apprezzato da Gennaro Gattuso. Resta viva anche la pista che porta a Arnau Martínez del Girona: già seguito nella sessione invernale, quando la valutazione si aggirava intorno ai 15 milioni, oggi il suo prezzo sarebbe sceso a circa 8 milioni grazie a una clausola legata alla retrocessione del club catalano.