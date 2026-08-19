Inter, accelerata per Curtis Jones: contatti col Liverpool, i dettagli

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Inter in pressing per Curtis Jones: contatti col Liverpool e operazione da 35-36 milioni.

L'Inter accelera per Curtis Jones e intensifica i contatti con il Liverpool per provare a chiudere uno dei principali obiettivi individuati per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le due società stanno dialogando proprio in queste ore alla ricerca dell'intesa definitiva. Il centrocampista inglese è da tempo ai primi posti nella lista nerazzurra e la trattativa avrebbe registrato nuovi passi in avanti.

Curtis Jones-Inter, operazione da 35-36 milioni: nerazzurri più vicini

Dopo una fase di rallentamento, i colloqui sono dunque ripartiti e l'Inter si sta avvicinando anche al giocatore, con la speranza di riuscire a completare l'operazione. La valutazione complessiva dell'affare si aggirerebbe sui 35-36 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Resta da raggiungere l'accordo definitivo con il Liverpool, ma i contatti in corso testimoniano la volontà nerazzurra di provare ad arrivare alla fumata bianca per Curtis Jones.