Inter, altro colpaccio dalla Premier: stavolta è fatta per Curtis Jones
L'Inter ha raggiunto l'accordo per l'arrivo di Curtis Jones dal Liverpool. Secondo quanto riferito su X da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, i nerazzurri hanno definito verbalmente l'operazione con il club inglese sulla base di 35 milioni di euro. Una trattativa che ha dunque registrato l'accelerazione decisiva dopo i contatti delle ultime ore tra le due società.
Curtis Jones-Inter, accordo anche col giocatore: visite mediche a breve
L'Inter ha raggiunto un'intesa anche con Curtis Jones, completando così un altro passaggio fondamentale per il trasferimento del centrocampista in nerazzurro. Le visite mediche sono già in programma e dovrebbero svolgersi a breve, prima della firma e dell'ufficialità dell'operazione. Il club nerazzurro è quindi pronto ad assicurarsi, dopo Stones e Spence, un altro giocatore proveniente dalla Premier League e uno dei principali obiettivi individuati per rinforzare il centrocampo.
🚨⚫️🔵 EXCLUSIVE: Inter agree deal to sign Curtis Jones from Liverpool, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026
Verbal agreement in place at €35m package fee from #LFC, agreement also with the player and medical being planned next. pic.twitter.com/rh5IUbVgsb
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