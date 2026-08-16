Alla Juventus proposto uno svincolato per il centrocampo: è un ex obiettivo azzurro
Un ex Inter viene accostato alla Juventus, ma al momento senza particolari aperture da parte del club. Si tratta di Marcelo Brozovic, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr. Secondo La Stampa, l'agenzia del centrocampista croato, la Epic Sports di Ali Barat, starebbe intensificando i contatti con la dirigenza bianconera e con l'ad Giovanni Carnevali per proporre il classe 1992.
Brozovic gradirebbe la Juventus, ma il club non è interessato
Il 34enne vorrebbe tornare a giocare in Europa e vedrebbe di buon occhio la destinazione torinese. A rendere suggestivo lo scenario c'è soprattutto Luciano Spalletti, che ai tempi dell'Inter fu tra i primi a valorizzare Brozovic stabilmente come vertice basso del centrocampo. Le verifiche effettuate, però, portano in un'altra direzione: il profilo del croato non sembra interessare alla Juventus.
Kessié resta un'opzione: prima servono delle uscite
Rimane invece aperta la pista che conduce all'ex Milan Franck Kessié, altro centrocampista di esperienza e personalità valutato per rinforzare la squadra di Spalletti. Prima di effettuare un nuovo investimento, però, la Juventus deve alleggerire un reparto nel quale non mancano gli esuberi. La dirigenza dovrà trovare una sistemazione ad almeno uno tra Arthur, Fabio Miretti e Teun Koopmeiners: soltanto dopo una partenza potrebbe arrivare l'accelerazione per un nuovo innesto.
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