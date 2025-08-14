Inter, allarme Gazzetta: "Acerbi-De Vrij restano, ma è la difesa più vecchia in A"

L'Inter da anni fatica a ringiovanire la difesa. Da Buongiorno a Leoni, passato ora al Liverpool: tante idee e nomi per giocatori poi andati altrove. A lanciare l'allarme ora è La Gazzetta dello Sport: "L’Inter, a confronto con le altre big del campionato italiano, è la squadra che (non solo) in difesa ha l’età media più alta: insieme, Acerbi, Bastoni, Bisseck, De Vrij e Pavard fanno 149 anni, ovvero una media di 29,8. Grazie al colpo De Winter il Milan rappresenta l’esempio “virtuoso” con un’età media di 24,7 anni, poi ci sono Napoli e Juve rispettivamente a 27,6 e 27,4.

Eccolo spiegato, il motivo per cui la retroguardia nerazzurra è finita in difficoltà: al tramonto dell’estenuante stagione scorsa si intravedevano i primi scricchiolii causati dalla fatica, e nelle ultime 7 partite di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter i gol incassati erano stati 13. Anche se, in quel caso, le avversarie erano Psg, Lazio e Barcellona. Un numero che, se allargato alle ultime 10 con l’attuale tecnico dell’Al-Hilal in panchina, schizza addirittura a quota 18. È vero che Chivu sta aumentando i carichi e sperimentando, ma fino ad oggi non è ancora riuscito ad invertire una tendenza che rischia di diventare pericolosa".