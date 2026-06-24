Inter beffata, Palestra va al Chelsea: arriva l'Here we go di Romano
Marco Palestra non vestirà la maglia dell’Inter. L’esterno dell’Atalanta è ormai destinato al Chelsea, con l’operazione che ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore fino alla definizione dell’accordo tra tutte le parti coinvolte. Il talento nerazzurro è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League.
Palestra al Chelsea: Here we go
A confermare la chiusura dell’affare è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato il classico “Here we go!” per il trasferimento del giocatore ai Blues. Secondo quanto riferito dal giornalista, restano da completare soltanto gli ultimi passaggi burocratici legati allo scambio dei documenti e al via libera legale. L’operazione porterà nelle casse dell’Atalanta una cifra superiore ai 55 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus legati al rendimento del calciatore. Per Palestra è pronto invece un contratto da circa 5 milioni di euro netti a stagione.
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