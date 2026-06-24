Inter beffata per Palestra, ora Marotta punta un vecchio pallino del Napoli

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L'Inter è costretta a rivedere le proprie strategie per la corsia destra.

L'Inter è costretta a rivedere le proprie strategie per la corsia destra. Con Marco Palestra sempre più vicino al Chelsea e dopo la partenza di Denzel Dumfries verso il Real Madrid, la ricerca di un nuovo esterno è diventata una delle priorità del club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo che piace maggiormente resta quello di Dan Ndoye. L'esterno svizzero era già stato seguito dall'Inter nella scorsa stagione e, dopo un'annata non particolarmente brillante al Nottingham Forest, potrebbe tornare d'attualità sul mercato.

Inter su Ndoye, Frattesi può essere pedina di scambio

L'operazione, tuttavia, si presenta economicamente impegnativa, con una valutazione compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Per questo motivo il club milanese starebbe valutando l'inserimento di Davide Frattesi come possibile contropartita tecnica, con il centrocampista azzurro valutato intorno ai 30 milioni.