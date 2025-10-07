Inter, caccia agli eredi di Acerbi e Sommer: occhi su Solet e un ex Napoli

Portiere e difensore restano le priorità principali per il futuro mercato dell’Inter. Con Sommer, Acerbi e de Vrij ormai nella fase finale della carriera, la dirigenza nerazzurra — composta da Marotta, Ausilio e Baccin — è al lavoro da tempo per individuare profili giovani e di qualità in grado di raccoglierne l’eredità. Gli osservatori del club sono stati impegnati nelle ultime settimane tra Italia ed Europa, con l’obiettivo di assicurarsi rinforzi di prospettiva ma già pronti per il grande salto.

Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, un emissario dell’Inter era presente domenica al Bluenergy Stadium di Udine in occasione di Udinese-Cagliari (1-1). Due i nomi finiti sotto la lente: Elia Caprile, portiere dei sardi considerato un potenziale erede di Sommer, e Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese già da tempo nel mirino nerazzurro. Entrambi rappresentano opzioni concrete per il futuro della retroguardia interista.