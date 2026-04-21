Inter e Juventus, estate di viaggi: ad agosto torneo a Hong Kong

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Manchester City, Chelsea, Inter e Juventus si sfideranno in un torneo amichevole pre-campionato a Hong Kong ad agosto, hanno annunciato i club. Il Manchester City di Pep Guardiola, attualmente in lotta con l'Arsenal per il titolo di Premier League, affronterà l'Inter sabato 1 agosto, guidata dal suo bomber norvegese Erling Haaland. La partita darà il via all' "Hong Kong Football Festival" presso il futuristico stadio Kai Tak da 50.000 posti. Il Chelsea affronterà la Juventus mercoledì 5 agosto per concludere il mini-torneo. La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, è quarta e punta a conquistare un posto in Champions League.

Il Chelsea ha battuto il PSG vincendo la Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti lo scorso anno, ma da allora si è separato dall'allenatore Enzo Maresca. Liam Rosenior ha preso il suo posto, ma è sotto pressione per mantenere il ruolo dopo che il Chelsea ha perso cinque delle ultime sei partite di Premier League, scivolando al sesto posto, a sette punti dalla zona Champions. Resta da vedere se Rosenior sarà ancora alla guida del Chelsea quando arriverà a Hong Kong. Tutte le squadre terranno sessioni di allenamento aperte al pubblico prima delle partite, offrendo ai tifosi di Hong Kong un'ulteriore opportunità di vedere all'opera giocatori di spicco come Gianluigi Donnarumma del City, Cole Palmer del Chelsea, Lautaro Martinez dell'Inter e Dusan Vlahovic della Juventus. Anche Bayern Monaco e Aston Villa hanno già annunciato che giocheranno un'amichevole a Hong Kong venerdì 7 agosto. (ANSA).