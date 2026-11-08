Bremer salva Spalletti, viola raggiunti due volte: Fiorentina-Juve finisce 2-2

Fiorentina-Juventus 2-2, Pellegrino e Njie illudono Vanoli: Woltemade e Bremer regalano il pareggio a Spalletti.

Si chiude con uno spettacolare pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus l'undicesima giornata di Serie A, prima della sosta per le Nazionali. Al Franchi la squadra di Paolo Vanoli passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con Mateo Pellegrino, che sfrutta il calcio d'angolo di Gonçalves e batte De Gea con un preciso colpo di testa, festeggiando il quinto gol stagionale con la mitraglia alla Batistuta. La Juventus reagisce e trova il pareggio al 31' con Woltemade, al primo centro in Serie A, servito da Kolo Muani dopo un'incursione sulla destra. Nel finale di primo tempo i bianconeri sfiorano anche il sorpasso, ma De Gea si oppone al tentativo dell'attaccante francese.

Fiorentina-Juventus, Njie illude Vanoli: Bremer firma il 2-2, finale ricco di emozioni

Nella ripresa la Fiorentina torna avanti al 54' grazie a Njie, che realizza il terzo gol consecutivo ribadendo in rete un pallone rimasto in area dopo il cross di Jimenez. La Juventus di Luciano Spalletti trova però nuovamente il pareggio al 66', quando Bremer svetta sul calcio d'angolo di Douglas Luiz e approfitta dell'uscita imprecisa di De Gea per firmare il 2-2. Ai viola viene successivamente annullato un gol di Dragusin per una spinta ai danni dello stesso difensore brasiliano. Nel recupero arrivano altre due occasioni clamorose: Fagioli ferma Kolo Muani in area, mentre sul ribaltamento di fronte Vicario salva la Juventus sulla conclusione di Mastantuono. Finisce 2-2, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una partita combattuta.