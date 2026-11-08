Chivu ferma la macchina da gol di Fabregas, l'Inter domina il Como: nerazzurri a -1 dalla Lazio

Inter-Como 2-0, Esposito e Thuram stendono Fabregas: Chivu conquista tre punti e si porta a -1 dalla Lazio capolista.

L'Inter supera il Como per 2-0 a San Siro e ridimensiona la formazione di Cesc Fabregas, reduce dallo storico 9-1 rifilato al Lens in Champions League. Davanti agli occhi dell'ex allenatore Antonio Conte, presente in tribuna, la squadra di Cristian Chivu parte fortissimo e sblocca il risultato al 12' con Francesco Pio Esposito, bravo ad anticipare Jacobo Ramon sul cross di Spence. Al 19' arriva anche il raddoppio di Marcus Thuram, che approfitta di una respinta imprecisa di Alex Valle sul traversone di Zielinski. Il Como fatica a reagire, mentre Esposito sfiora il terzo gol già alla mezz'ora.

Inter-Como, Nico Paz non basta a Fabregas: Chivu vola a un punto dalla vetta

Nella ripresa Fabregas prova a cambiare la partita inserendo Ricci e Smolcic, ma l'Inter continua a creare le occasioni migliori. Dimarco si rende pericoloso in avvio, mentre Thuram sfiora la doppietta al 57'. Il Como si affida soprattutto alle iniziative di Nico Paz, che al 63' impegna Pepo Martinez con una conclusione insidiosa e all'84' sfiora il gol con un tiro al volo che termina poco sopra la traversa. Il possesso palla dei lariani non produce però una vera rimonta e al triplice fischio di Chiffi sono i nerazzurri a festeggiare. Con questo successo l'Inter sale a un solo punto dalla Lazio capolista, mentre il Como resta al quinto posto in classifica.