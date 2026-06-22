Inter, Marotta esulta per Malagò: "Non sceglievamo presidente dal 2001..."

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Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'evento di elezione del presidente FIGC.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'evento di elezione del presidente FIGC, che ha dato come risultato l'annunciata vittoria di Giovanni Malagò. Queste le dichiarazioni del numero uno nerazzurro raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Rappresenta aver affidato la FIGC e il mondo del calcio a una persona di grande competenza ed esperienza, un vincente come dimostrano i risultati della sua storia. La premessa è importante: ci vuole gente competente perché c'è molto da lavorare, un presidente così autorevole era ciò che vi serviva".

La Serie A sembra essere tornata finalmente al centro del villaggio, visto che Malagò era il candidato indicato da voi club di prima divisione. "No, è una casualità. Dal 2001 la Serie A non presentava candidature, dopo Carraro, e averlo fatto non significa un predominio sulle altre componenti, cui va il nostro massimo rispetto. Però è comunque un fatto importante: aver ottenuto questa vittoria non significa che la Serie A torni centrale, ma che assume comunque un ruolo che gli competeva e che può essere importante per il futuro".

Siamo a Roma, ci dice qualcosa su Ndicka in chiave mercato? "Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no di sicuro".