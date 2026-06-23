Inter-Palestra, accordo vicino ma sull’esterno piomba il Chelsea: pressing di Xabi Alonso

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L’Inter è al lavoro per assicurarsi Marco Palestra dall’Atalanta. Sull’esterno classe 2005 si è però inserito anche il Chelsea

L’Inter continua a muoversi con decisione per portare a Milano Marco Palestra. Secondo quanto riportato da Sky, nelle ultime ore c’è stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, per fare il punto della situazione e definire i prossimi passi della trattativa. Il dialogo con l’Atalanta procede in maniera positiva e l’intesa tra le parti appare sempre più vicina, con una possibile chiusura attorno ai 50 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus.

La concorrenza del Chelsea e la scelta del giocatore

Nelle ultime ore, però, si sarebbe inserito con decisione anche il Chelsea, interessato al talento classe 2005 e pronto a inserirsi nella corsa. Il club londinese, con Xabi Alonso alla guida del progetto tecnico, considera Palestra un profilo ideale per il nuovo corso e ha manifestato un forte interesse. A questo punto, la decisione finale spetterà al giocatore, che dovrà scegliere se continuare il proprio percorso in Serie A con l’Inter oppure accettare la sfida della Premier League e vivere la sua prima esperienza all’estero.