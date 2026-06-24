Inter, sogno Nico Paz: domani incontro Como-Real, 3 ipotesi

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Nico Paz diviso tra Como e Real Madrid con l'Inter di Chivu alla finestra. Cosa accadrà per il talento argentino? Gli scenari sono tre

Nico Paz continua a essere uno dei nomi più seguiti sul mercato e l’Inter osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione. Il talento argentino, reduce da una stagione positiva con la maglia del Como, rappresenta un profilo particolarmente gradito ai nerazzurri, che restano alla finestra in attesa di capire quali saranno le decisioni di Como e Real Madrid. Proprio nella giornata di domani è previsto un incontro tra i due club per discutere il futuro del giocatore. La società lariana vorrebbe trattenere Paz per un’altra stagione, confermando la formula attualmente in essere e permettendogli di proseguire il proprio percorso di crescita in Serie A e giocando la Champions da protagonista con Fabregas.

Il Real Madrid valuta le alternative

Dal canto suo, il Real Madrid starebbe prendendo in considerazione soluzioni differenti. L’obiettivo del club spagnolo sarebbe quello di monetizzare nell’immediato il valore del cartellino del giocatore. Una delle opzioni riguarda la clausola di recompra fissata a 10 milioni di euro, che consentirebbe ai Blancos di riportare Paz a Madrid per poi eventualmente rivenderlo a una cifra decisamente superiore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, esiste però anche una seconda strada: convincere il Como ad acquistare definitivamente il centrocampista per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, mantenendo comunque a favore del Real una futura recompra a condizioni economiche più elevate. Nel frattempo, l’Inter segue gli sviluppi con interesse, mentre il giocatore vedrebbe di buon occhio una permanenza sulle rive del lago.