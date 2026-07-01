Inter-Solet, altra sorpresa: fase di stallo e s'inserisce il solito Como

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Il Como accelera sul mercato: nel mirino Inacio, Solet, Chalobah e Davinson Sánchez.

Il Como continua a essere uno dei protagonisti assoluti di questa prima fase del calciomercato estivo. Dopo aver chiuso operazioni di spessore come quelle per Nico Paz e Mattia Liberali, il club lariano vuole rinforzare anche il reparto difensivo per mettere a disposizione di Cesc Fabregas una rosa sempre più competitiva. Secondo Sky Sport, la dirigenza si sta muovendo su diversi profili di livello, con l'obiettivo di regalare al tecnico spagnolo almeno un nuovo centrale.

Inacio e Solet in cima alla lista, restano vive le alternative

Tra i nomi più caldi ci sono Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e Oumar Solet dell'Udinese. Per quest'ultimo, inoltre, si è raffreddata la pista che portava all'Inter, situazione che potrebbe favorire il Como. Restano comunque monitorate anche altre due alternative di esperienza internazionale, Trevor Chalobah e Davinson Sánchez, entrambi apprezzati dalla dirigenza lariana per qualità e affidabilità. Il mercato del Como, dunque, è tutt'altro che concluso e promette ancora nuovi colpi nelle prossime settimane.