Colpo Roma, è quasi fatta per Castro dal Bologna! Cifre e dettagli dell'affare
Sprint della Roma per Santiago Castro. Non solo l'esterno: i giallorossi spingono per chiudere l'arrivo nel ruolo di nuovo numero 9 alle spalle di Donyell Malen della squadra per la stagione che sta per cominciare e quello dell'argentino è un nome che in poche ore è divenuto caldissimo.
Castro-Roma, la situazione
Come riporta Fabrizio Romano la Roma è vicina al suo acquisto, con intesa totale fra club e giocatore. Affare da 35 milioni di euro pacchetto complessivo. Possibile che ci possa essere il coinvolgimento di Artem Dovbyk nella trattativa, con il giocatore ucraino che potrebbe dunque fare il percorso opposto. I contatti fra i due club sono previsti nelle prossime ore per provare a trovare una quadra.
Ok del giocatore e di Gasperini
Il giocatore ha già dato il suo via libera e c'è il gradimento da parte del tecnico Gian Piero Gasperini. Castro a Roma potrebbe essere dunque il vice-Malen al centro dell'attacco, qualora l'affare andasse in porto.
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