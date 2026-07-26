Ufficiale Milan, sospiro di sollievo per Gila: escluse lesioni muscolari, vola con la squadra in Australia

vedi letture

Buone notizie per il Milan: Gila non ha lesioni e partirà per la tournée australiana.

Arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di Mario Gila dopo l'infortunio accusato nell'amichevole contro il Celtic. Il difensore spagnolo era stato costretto a lasciare il campo al 20' per un problema alla coscia, facendo scattare l'allarme in casa rossonera. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di oggi hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando soltanto un risentimento al retto femorale destro.

Gila convocato per la tournée: parte con la squadra per Perth

Le condizioni del centrale non destano particolare preoccupazione e, salvo imprevisti, l'infortunio non gli impedirà di prendere parte alla tournée estiva del Milan in Australia. La squadra allenata da Ruben Amorim è infatti partita da Malpensa con destinazione Perth, dove proseguirà la preparazione precampionato. Tra i convocati figurano anche Mario Gila, oltre ai nuovi acquisti Nkunku ed Estupinan, segnale della fiducia dello staff medico in un recupero rapido del difensore spagnolo. Di seguito l'elenco completo.

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupinan

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi