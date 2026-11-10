Ufficiale Sassuolo, Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore: il comunicato

Sassuolo, ufficiale Roberto D'Aversa dopo l'esonero di Aquilani: contratto fino al 2027, staff e presentazione.

Roberto D'Aversa è ufficialmente il nuovo allenatore del Sassuolo. Il club neroverde ha annunciato l'arrivo del tecnico, chiamato a sostituire Alberto Aquilani dopo l'esonero deciso dalla società. D'Aversa ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con un'opzione per il rinnovo di un'ulteriore stagione. Il nuovo allenatore dirigerà già nel pomeriggio il primo allenamento al Mapei Football Center, dando così il via alla sua esperienza sulla panchina emiliana. La conferenza stampa di presentazione è invece fissata per giovedì 12 novembre alle ore 12.30.

Sassuolo, D'Aversa è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale e lo staff tecnico

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Sassuolo ha confermato l'ingaggio di Roberto D'Aversa, annunciando anche la composizione del nuovo staff tecnico. Al suo fianco ci saranno Salvatore Sullo come viceallenatore, Marco Piccioni e Marco Riggio nel ruolo di collaboratori tecnici. La preparazione atletica sarà affidata a Paolo Rongoni, Francesco Petrungaro, Andrea Rinaldi e Simone Vignudelli, mentre Marco Bizzarri sarà il preparatore dei portieri. Di seguito il comunicato integrale della società neroverde.

*“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center”*.