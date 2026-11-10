Ufficiale Inter, tegola Bonny! Problema muscolare: i tempi di recupero

Inter, Bonny salta gli impegni con la Costa d'Avorio: gli esami evidenziano un risentimento ai flessori della coscia destra.

Brutte notizie per l'Inter di Cristian Chivu, che deve fare i conti con un nuovo problema muscolare dopo la vittoria contro il Como. L'attaccante Ange-Yoan Bonny non ha raggiunto il ritiro della Costa d'Avorio, rinunciando agli impegni con la propria Nazionale a causa di un fastidio accusato dopo la partita di San Siro. Il calciatore si è sottoposto questa mattina agli esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Inter, risentimento ai flessori per Bonny: il comunicato e i possibili tempi di recupero

A rendere note le condizioni dell'attaccante è stata la stessa società nerazzurra attraverso un comunicato ufficiale. Questa la nota dell'Inter: “Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra”. Il club non ha indicato tempi di recupero né fornito ulteriori dettagli sull'entità del problema. Sarà quindi necessario attendere i prossimi aggiornamenti per conoscere la durata dello stop e capire quando Bonny potrà tornare a disposizione di Chivu.