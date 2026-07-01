Inter, via Benny Carbone: il nuovo allenatore della Primavera è un altro ex Napoli

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L'Inter affida la Primavera a Bigica: battuta la concorrenza di Handanovic.

L'Inter ha individuato il nuovo allenatore della formazione Primavera dopo la separazione con Benny Carbone. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha deciso di affidare la panchina a Emiliano Bigica, ex centrocampista del Napoli e tecnico con una lunga esperienza nel settore giovanile e protagonista di ottimi risultati negli ultimi anni. La sua candidatura ha prevalso su quella di Samir Handanovic, che nelle scorse settimane era stato indicato tra i principali pretendenti al ruolo.

Bigica riparte dall'Inter dopo i successi con il Sassuolo

Bigica porta in dote un curriculum di assoluto livello nel campionato Primavera. Dopo le esperienze alla guida delle giovanili di Empoli e Fiorentina, dal 2020 ha allenato la Primavera del Sassuolo, conquistando lo Scudetto nella stagione 2023-2024 e la Supercoppa Primavera nel 2024. L'Inter punta ora sulla sua esperienza e sulla capacità di valorizzare i giovani talenti per aprire un nuovo ciclo alla guida della formazione Primavera.