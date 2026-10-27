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Torino-Como, le formazioni ufficiali: le scelte di Abate e Fabregas

Torino-Como, le formazioni ufficiali: le scelte di Abate e FabregasTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Serie A
di Francesco Carbone
Torino e Como scendono in campo alle 20.45 per la nona giornata di Serie A. Ufficiali le formazioni scelte da Ignazio Abate e Cesc Fabregas.

La nona giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Torino e Como, in programma alle 20.45. In contemporanea con Roma-Cagliari, le due squadre si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti per il proprio cammino in campionato.

Torino-Como, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match: ecco le scelte dei due allenatori, Ignazio Abate e Cesc Fabregas.

Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz Caqueret; Douvikas. 