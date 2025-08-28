Juanlu, spunta il Milan per sostituire il partente Jimenez: contatti in corso
Se il mercato in entrata del Milan procede a rilento, con ancora tre rinforzi richiesti dall’allenatore da completare entro la chiusura delle trattative, quello in uscita non è mai stato così movimentato e il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Dopo i tanti addii già ufficializzati, altri tre nomi potrebbero salutare i rossoneri nelle prossime ore: Yunus Musah, vicino all’Atalanta; Samuel Chukwueze, su cui c'è forte il Fulham; e il giovane Alex Jimenez, nel mirino del Como su forte spinta di Cesc Fabregas.
Le eventuali operazioni verranno comunque definite solo dopo la sfida contro il Lecce, per garantire ad Allegri un minimo di rotazioni. Il caso più caldo resta proprio quello di Jimenez: se il Como modificherà il diritto di riscatto in obbligo, il Milan potrebbe dare il via libera alla partenza del 2005 spagnolo, puntando sul connazionale Juanlu Sanchez, recentemente accantonato dal Napoli e considerato più pronto come terzino destro puro.
