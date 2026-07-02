Juventus, Bremer può partire: per Spalletti ha un difetto. E spunta una big europea

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Gleison Bremer non è più considerato incedibile dalla Juventus e il suo futuro resta incerto. Il difensore brasiliano piace al Bayern Monaco

In pochi anni Gleison Bremer è passato da pilastro inamovibile della Juventus a possibile sacrificio di mercato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, questa evoluzione non sarebbe del tutto sorprendente, poiché il centrale brasiliano non risponderebbe pienamente alle caratteristiche richieste da Luciano Spalletti per il suo modello di gioco. Acquistato dal Torino nel 2022 per oltre 50 milioni di euro dopo la sfida all’Inter, il difensore si è comunque imposto come leader del reparto arretrato bianconero e, dal canto suo, avrebbe la volontà di restare a Torino.

Il ruolo di Bremer nel progetto Juve e le valutazioni sul mercato

Nonostante ciò, il 29enne non sarebbe oggi considerato del tutto centrale nel progetto tecnico della Juventus. In caso di offerte concrete, il club bianconero prenderebbe in considerazione una cessione solo di fronte a una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro. Sul giocatore, inoltre, si registra l’interesse del Bayern Monaco, che avrebbe iniziato a sondare il terreno.

A chiarire alcuni dubbi sulle sue caratteristiche era stato lo stesso Spalletti già a gennaio: "Bremer è un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi, dove ha potenzialità enormi. Ti affetta in un attimo i reparti avversari". Il tecnico di Certaldo ritiene che i progressi in fase di costruzione non siano stati significativi, aspetto ritenuto fondamentale nel suo sistema di gioco, pur riconoscendo l’eccellenza del difensore nella marcatura. A fine stagione, infatti, lo stesso Spalletti aveva ribadito: "Noi abbiamo Bremer e Kelly, che sono due grandi difensori per qualità individuali, (...) ma magari nell’impostare… non è la loro caratteristica. Sono qualità, bisogna conviverci".