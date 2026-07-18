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Doppio rinnovo in casa Roma: due bandiere prolungano ancora

Doppio rinnovo in casa Roma: due bandiere prolungano ancoraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:15Serie A
di Pierpaolo Matrone
La Roma ha annunciato con due diversi comunicati ufficiali i prolungamenti contrattuali di Bryan Cristante e Gianluca Mancini.

Adesso è ufficiale: Bryan Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2028. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con un comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa.

Doppio rinnovo per la Roma

Dopo quello di Bryan Cristante la Roma ha annunciato anche il rinnovo ufficiale di Gianluca Mancini. Il difensore dei giallorossi ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2029, come reso noto dal club capitolino.