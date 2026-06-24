Juventus-Kolo Muani, aumenta fiducia per il ritorno: francese pronto a ridursi ingaggio
Giornata potenzialmente decisiva per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati significativi passi avanti nella trattativa, soprattutto sul fronte del giocatore, che avrebbe manifestato una forte volontà di tornare a Torino dopo l’esperienza già vissuta in bianconero.
Kolo Muani spinge per il ritorno, Juventus al lavoro con il PSG
L’attaccante francese sarebbe disposto anche a ridurre le proprie richieste economiche rispetto al contratto in essere con il Paris Saint-Germain pur di vestire nuovamente la maglia della Juventus. Una disponibilità che potrebbe favorire lo sblocco dei rapporti con il club parigino, rimasti complessi dalla scorsa estate. In questo contesto, il nuovo assetto dirigenziale bianconero, con Giovanni Carnevali nei suoi primi giorni da amministratore delegato e direttore generale, può sfruttare proprio la volontà del giocatore per riaprire una trattativa concreta con il PSG.
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