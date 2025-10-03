Juventus, le ultime verso il Milan: in dubbio due titolarissimi
(ANSA) - TORINO, 03 OTT - La Juventus prosegue gli allenamenti verso il big-match di domenica sera contro il Milan all'Allianz Stadium, Gleison Bremer e Khephren Thuram stanno provando a recuperare. Il difensore e il centrocampista erano rimasti fuori dall'elenco dei convocati per la trasferta di Champions League contro il Villarreal, all'antivigilia della gara contro i rossoneri non sono ancora recuperati: il brasiliano ha proseguito con un programma personalizzato, il francese ha lavorato in gruppo soltanto per uno spezzone di seduta.
Il tecnico Tudor spera di ricevere buone notizie in vista dell'allenamento della vigilia, mentre in attacco Vlahovic parte in vantaggio rispetto alla concorrenza di David e Openda. (ANSA).
