Ufficiale Juventus-Milan, le formazioni: Conceicao dal 1', Leao ancora in panchina

Si chiude con il botto la 6^ giornata di Serie A, allo Stadium torna per la prima volta in assoluto da ex e da avversario dei bianconeri Max Allegri, per una classica del calcio italiano: Juventus-Milan. Fischio d’inizio alle ore 20:45, arbitra il signor Guida.

Tutto come da previsioni nelle scelte di formazione dei due allenatori. Tudor è in emergenza in difesa e lancia Rugani titolare, al debutto in questo campionato, spostando Kalulu di nuovo come cursore a tutta fascia. A centrocampo non c'è Thuram, convocato ma ancora non al meglio e destinato alla panchina, davanti la scelta ricade ancora su David nonostante gli errori di Villarreal, con Yildiz e il recuperato Conceicao sulla trequarti. Allegri, per il suo emozionante ritorno allo Stadium, sceglie ancora la coppia d'attacco del continente americano: Pulisic e Gimenez, mentre è solo panchina per Leao. A sinistra, al posto dello squalificato Estupinan, tocca al giovane Bartesaghi. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe.

Allenatore: Igor Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu.

Allenatore: Massimiliano Allegri.