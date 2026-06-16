La Juventus può perdere un pezzo pregiato: su Thuram l'ombra della Premier

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Per convincere la Juventus servirebbero circa 45-50 milioni di euro, una cifra che consentirebbe ai bianconeri di realizzare una significativa plusvalenza.

Khephren Thuram continua ad attirare l'attenzione di diversi club europei e dopo aver rispedito al mittente gli interessamenti provenienti dalla Turchia da parte di Galatasaray e Fenerbahce, il centrocampista francese della Juventus è finito nel mirino della Premier League. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, nelle ultime ore Sunderland e Nottingham Forest avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per comprendere i margini di un'eventuale trattativa con il club bianconero.

Thuram via dalla Juventus? Per ora nessun'offerta

Al momento non si registrano offerte ufficiali, ma i due club inglesi avrebbero manifestato interesse per il classe 2001. La posizione della Juventus appare piuttosto chiara. La società non considera Thuram un giocatore in uscita, ma davanti a una proposta importante potrebbe prendere in considerazione una cessione. Per convincere la Vecchia Signora servirebbero infatti circa 45-50 milioni di euro, una cifra che consentirebbe ai bianconeri di realizzare una significativa plusvalenza.