Altro che Juventus: il Real Madrid annuncia Bernardo Silva
Altro colpo di prestigio per il Real Madrid. Dopo aver già annunciato gli arrivi di Marc Cucurella e il rinnovo di Antonio Rudiger, il club spagnolo ha ufficializzato anche l'ingaggio di Bernardo Silva, rimasto svincolato al termine della sua esperienza con il Manchester City. Il calciatore era stato accostato anche alla Juventus nei mesi scorsi.
Uffiale: Bernardo Silva è un nuovo calciatore del Real Madrid
Il fantasista portoghese approda così alla corte dei Blancos, aggiungendo qualità, esperienza internazionale e versatilità a una rosa già ricca di talento. Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha comunicato di aver raggiunto un'intesa con il giocatore per un contratto biennale.
L'accordo legherà Bernardo Silva ai campioni di Spagna fino al 30 giugno 2028, aprendo un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista offensivo dopo gli anni da protagonista in Premier League con la maglia del Manchester City.
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