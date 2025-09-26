Juventus, Tudor non replica a Rocchi: "Mi hanno comunicato ciò che ha detto, cose di calcio"

(ANSA) - TORINO, 26 SET - "Si è parlato tanto di arbitri, andiamo avanti": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, sulle polemiche arbitrali dopo gli episodi avvenuti durante la gara di campionato contro l'Hellas Verona.

Il designatore Rocchi ha dato ragione all'allenatore bianconero invitandolo però ad abbassare i toni: "Mi hanno comunicato ciò che ha detto, sono cose di calcio - risponde il croato - e sono cose che succedono, non ho altro da aggiungere e guardiamo avanti". (ANSA).