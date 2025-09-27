La Juve non passa nonostante l'uomo in più: finisce 1-1 con l'Atalanta

Termina sul risultato di 1-1 il match dello Stadium tra Juventus e Atalanta, valido per la quinta giornata di Serie A. A sbloccare la partita è Kamaldeen Sulemana allo scadere del primo tempo, così i bianconeri sono costretti a inseguire per tutta la ripresa sino agli ultimi minuti, quando in due giri d'orologio accadono due episodi chiave: prima pareggia Juan Cabal, subentrato all'infortunato Bremer, poi viene espulso De Roon negli orobici. La squadra di Tudor ha quindi la possibilità di giocare 10 minuti più recupero con la superiorità numerica, ma nonostante questo non riesce a trovare la rete decisiva e finisce dunque in parità.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Juventus-Atalanta 1-1:

1. Napoli 12

2. Juventus 11*

3. Milan 9

4. Roma 9

5. Cremonese 9*

6. Atalanta 9*

7. Como 8*

7. Cagliari 7

9. Udinese 7

10. Inter 6

11. Bologna 6

12. Torino 4

13. Lazio 3

14. Sassuolo 3

15. Hellas Verona 3

16. Genoa 2

17. Fiorentina 2

18. Parma 2

19. Pisa 1

20. Lecce 1

*una partita in più