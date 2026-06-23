Ufficiale Lazio, arriva l’annuncio: Gattuso è il nuovo allenatore, il comunicato

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Ufficiale Gattuso alla Lazio: il tecnico riparte dopo l'esperienza in Nazionale.

La Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste. Dopo giorni di indiscrezioni e attesa, è arrivata la conferma del club capitolino, che ha scelto l'ex commissario tecnico dell'Italia per guidare la squadra nella prossima stagione. Per Gattuso si apre una nuova avventura dopo la delusione vissuta alla guida della Nazionale, che non è riuscita a qualificarsi alla fase finale dei Mondiali, venendo eliminata dalla Bosnia e mancando l'accesso alla competizione per la terza edizione consecutiva.

Il comunicato della Lazio e la carriera di Gattuso

Attraverso una nota ufficiale, la società ha annunciato il nuovo allenatore: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club". Per il tecnico calabrese, 48 anni, si tratta dell'undicesima esperienza in panchina della carriera. Dopo l'esordio da tecnico-giocatore al Sion, Gattuso ha allenato Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato, oltre alla recente parentesi alla guida dell'Italia. Ora per lui una nuova sfida in Serie A, con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano.