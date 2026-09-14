Lazio, ora si avvicina anche Icardi: apertura dell'argentino

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Mauro Icardi verso la Lazio. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. Dopo il termine della sessione estiva di mercato, l'attaccante argentino - attualmente svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray - ha mostrato una maggiore disponibilità al trasferimento a Formello. L'agente e gli intermediari hanno intensificato i dialoghi con il DS Fabiani, con Icardi attratto dalla prospettiva di un rientro in Serie A e da un ruolo centrale nel progetto.

Nonostante il gradimento del calciatore, l'operazione richiede ancora di limare le cifre relative allo stipendio (nettamente superiore ai parametri consueti del club biancoceleste) e di valutare le priorità di rosa di Gennaro Gattuso.

"Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso, per capire se andare avanti concretamente sull’operazione oppure decidere di lasciar perdere definitivamente. La Lazio vuole dunque fare chiarezza sul possibile arrivo dell'attaccante e valutare, insieme all’allenatore, se ci siano le condizioni per proseguire sulla strada dell’attaccante argentino".