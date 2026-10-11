La Lazio non si ferma più: tris al Monza, primi gol per Nuno Tavares e Pinamonti

La Lazio riparte con una vittoria dopo la sosta e raggiunge l'Inter al comando della Serie A. Monza battuto 3-1 all'Olimpico, decisiva anche l'espulsione di Lucchesi.

La Lazio non perde il ritmo dopo la sosta e supera 3-1 il Monza, agganciando l'Inter al primo posto in classifica. All'Olimpico, davanti anche al grande ex Ciro Immobile, la squadra di Gennaro Gattuso parte fortissimo: dopo appena tre minuti Nuno Tavares sblocca la gara con un potente mancino dalla distanza. Al 23' arriva il raddoppio firmato da Gustav Isaksen, preciso con un tiro a giro. La situazione si complica ulteriormente per gli ospiti quando Lucchesi stende Noslin lanciato verso la porta e viene espulso.

Il Monza reagisce, poi Pinamonti chiude la partita

Nonostante l'inferiorità numerica, nella ripresa il Monza riesce a riaprire la sfida: i neoentrati Dany Mota e Goglichidze confezionano l'azione del 2-1 e per alcuni minuti serve un ottimo Mandas per difendere il vantaggio biancoceleste. La Lazio supera il momento di difficoltà e torna a spingere: Isaksen colpisce il palo, poi Andrea Pinamonti trova il suo primo gol con la maglia biancoceleste e firma il definitivo 3-1. Gattuso può così festeggiare un'altra vittoria e un primato che conferma l'eccellente avvio di stagione della Lazio