Lazio, Gila verso il Napoli: tra i possibili sostituti un ex obiettivo azzurro

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La Lazio pensa al dopo Gila: Dominguez e Comuzzo nel mirino, in attacco Piacciono Piccoli e Pinamonti.

La Lazio inizia a programmare il mercato in entrata, pur dovendo rispettare il vincolo del saldo zero. Come riferito da Sky Sport, il club biancoceleste potrà infatti intervenire soltanto dopo aver completato alcune cessioni. Nel frattempo la dirigenza si sta muovendo su più fronti, a partire dall'attacco, dove sono stati avviati i primi sondaggi per Roberto Piccoli della Fiorentina e Andrea Pinamonti del Sassuolo. Per arrivare a Piccoli sarà necessario che la Fiorentina apra alla formula del prestito, mentre per Pinamonti servirà un investimento economico.

Dominguez e Comuzzo per il dopo Gila

Anche la difesa è al centro delle strategie della Lazio, soprattutto considerando il sempre più probabile trasferimento di Mario Gila al Napoli. Per sostituire il centrale spagnolo, il nome in cima alla lista è quello di Sergi Dominguez, difensore classe 2005 della Dinamo Zagabria. Tra le alternative piace anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma anche in questo caso un'eventuale trattativa dipenderà dalla disponibilità del club viola ad accettare un'operazione in prestito.