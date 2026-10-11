Malen espulso, Pellegrini al palo e Gollini salvatore: Como-Roma, spettacolo senza gol

Como e Roma si dividono la posta al termine di una gara ricca di occasioni. Giallorossi in dieci dal 53' per il rosso a Malen: l'Inter resta sola in vetta.

Finisce 0-0 Como-Roma, lunch match ricco di occasioni e tensione ma senza reti. La Roma parte forte e al 6' costruisce una grande opportunità per Dybala, che non trova l'angolo giusto. Il Como replica con Nico Paz, fermato dall'uscita di Gollini. Il ritmo resta alto: Pellegrini colpisce il palo nel giorno del ritorno da titolare dopo 184 giorni, mentre Caqueret sfiora il bersaglio. Prima dell'intervallo proteste lariane per un contatto in area tra Diao e Wesley sul quale Fabbri lascia proseguire.

Malen lascia la Roma in dieci, Gollini salva su Nico Paz

La partita cambia al 53', quando Malen viene espulso direttamente per un intervento in ritardo su Kaiki. La Roma resta in dieci e il Como aumenta la pressione: Perrone spreca una clamorosa occasione calciando alto da ottima posizione, mentre Fabregas aumenta il peso offensivo con i cambi. Al 72' serve ancora un grande intervento di Gollini per negare il vantaggio a Nico Paz, poi Jesus Rodriguez manda un destro radente a fil di palo. I giallorossi resistono fino al triplice fischio e conquistano un punto. Il Como sale a 11 punti e aggancia il Milan, mentre la Roma rallenta: l'Inter resta da sola al comando della Serie A, a +2 sui giallorossi.