Corsa Scudetto, Tmw lancia il Como: "Vuole dire la sua anche per il titolo"

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Serie A 2026/27, nella corsa Scudetto può rientrare anche il Como? Ne parla il giornalista di TuttoMercatoWeb Raimondo De Magistris

Raimondo De Magistris, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha parlato della prossima Serie A indicando il Como come possibile outsider per lo scudetto. "Occhio a cosa può accadere il prossimo anno in Serie A perché anche le prime schermaglie di calciomercato in vista della stagione che verrà stanno confermando la rapida ascesa del Como. La grande aspirazione di una realtà che da settembre per la prima volta si affaccerà in Champions League, ma che vuole costruire una squadra capace di dire la sua anche nella corsa Scudetto.

L'ambizione è enorme e le risorse economiche per assecondarla non mancano, il progetto ha un chiaro condottiero e Cesc Fabregas ha tutto per scrivere una pagina unica nella storia del nostro calcio. E' arrivata la conferma di Nico Paz, c'è la possibilità e la credibilità per insidiare le big anche nella corsa ai più importanti obiettivi di mercato. Al Como mancano ancora un laterale, un grande leader al centro della difesa e un centravanti da 15 gol: occhio, perché se la società lariana indovinerà questi tre tasselli per la prima volta il prossimo anno potrebbe esserci una novità assoluta tra le contendenti per lo Scudetto".