Ultim'ora Juve, arriva anche Massara come direttore tecnico: manca solo l'annuncio

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Frederic Massara si appresta a diventare il nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus. Dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma, il dirigente italiano è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale in bianconero. Le parti hanno infatti raggiunto un’intesa e l’accordo è stato definito nei dettagli: manca soltanto l’ultimo passaggio formale, ovvero la firma dei documenti e il successivo annuncio ufficiale da parte del club. Lo annucia Sky Sport.

Massara verso la Juventus: accordo raggiunto per il nuovo ruolo dirigenziale

L’arrivo di Massara rappresenta una scelta strategica per la Juventus, che punta a rafforzare la propria struttura tecnica affidandosi a un profilo con esperienza maturata in diverse realtà del calcio italiano. Il dirigente, reduce dal percorso nella Capitale, è ora chiamato a contribuire alla programmazione sportiva del club e alla costruzione delle future strategie di mercato. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, quando verrà formalizzato il suo nuovo incarico all’interno dell’organigramma juventino.