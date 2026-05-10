Basta lo 0-0 col Genoa: Fiorentina salva matematicamente, ma pioggia di fischi

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Nel secondo tempo la Fiorentina prova ad aumentare la pressione senza però riuscire a impensierire seriamente la difesa rossoblù.

La Fiorentina conclude il proprio campionato tra i fischi del pubblico del Franchi, pareggiando 0-0 contro il Genoa e ottenendo comunque la salvezza aritmetica. La partita offre pochissime emozioni, con ritmi bassi e occasioni sporadiche da entrambe le parti. Nei primi quarantacinque minuti le due squadre si limitano soprattutto a tentativi dalla distanza: il Genoa si rende pericoloso con Vitinha e soprattutto con Ostigard, il cui colpo di testa al 39’ viene respinto da De Gea. La Fiorentina, invece, fatica a creare vere occasioni, mostrando ancora una volta grandi difficoltà offensive.

Un finale amaro per i viola

Nel secondo tempo la Fiorentina prova ad aumentare la pressione senza però riuscire a impensierire seriamente la difesa rossoblù. L’unica occasione degna di nota per i viola arriva con un colpo di testa di Ranieri terminato di poco a lato. Il Genoa, invece, va più volte vicino al vantaggio, soprattutto con Ekuban, fermato prima da una deviazione decisiva di Ranieri e poi da una straordinaria parata di De Gea al 71’. Sulla ribattuta anche Ostigard sfiora il gol, ma Gosens salva sulla linea. Nel finale la gara si spegne senza ulteriori emozioni e al triplice fischio il pubblico viola manifesta tutto il proprio malcontento con una pioggia di fischi e il coro “Fate ridere” rivolto alla squadra.