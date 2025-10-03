Milan-Como all'estero? Il commissario UE tuona: "Tradimento per i tifosi locali!"

Glenn Micallef torna alla carica contro la possibilità di giocare fuori dal Vecchio Continente alcune partite dei grandi campionati europei. Il commissario dell'Unione Europea per equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport aveva già chiarito le sue idee al riguardo e, riporta The Athletic, le ha ribadite di recente in merito alle attese de LaLiga e Lega Serie A. II campionato spagnolo e quello italiano, infatti, aspettano una risposta da parte della UEFA sulla possibilità di giocare Villarreal-Barcellona a Miami a dicembre e Milan-Como a Perth (Australia) a febbraio.

Ipotesi che a Micallef proprio non piacciono: "Le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa. Giocare partite di campionato fuori dall'Europa è un tradimento delle comunità locali e dei tifosi ai quali questi club devono gran parte dei loro successi. Per i nostri cittadini non si tratta solo di una competizione, ma di comunità, amicizia, famiglia.

Portare queste competizioni fuori dall'Europa è un sintomo di problemi molto più ampi legati alla sostenibilità nel calcio. Un calendario di partite sovraccarico, con nuove competizioni che competono anche con i campionati nazionali, significa che i ricavi nell'ecosistema devono essere spinti ancora più al limite. Le professioni non regolamentate nello sport hanno molti effetti inflazionistici. II pricing dinamico è un altro caso in cui i tifosi sono penalizzati.

Dovrebbe esserci una discussione onesta sulle cause più ampie di questi problemi, invece di guardare a portare le partite nazionali fuori dall'Europa".