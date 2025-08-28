Milan, è fatta per Nkunku: accordo per 42mln totali e contratto fino al 2030

Christopher Nkunku al Milan, è fatta. Pronti i documenti, la cifra sarà intorno ai 35 milioni di euro. Con i bonus la cifra salirà a 42 milioni. Lo riporta il giornalista Fabrizio Romano su X. Contratto di cinque anni per il giocatore del Chelsea che dunque è stato scelto dalla società rossonera come rinforzo per l'attacco.

