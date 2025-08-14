Milan, visite mediche per il nuovo acquisto Athekame: attesa per la firma

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Zachary Athekame è a Milano per svolgere le visite mediche con il Milan. Il terzino destro svizzero arriva a titolo definitivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Dopo aver superato le visite mediche andrà a Casa Milan per la firma sul contratto. (ANSA).