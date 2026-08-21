Pres. Como: "Dalla D alla Champions e cresceremo ancora! Troveremo nuovi ricavi..."

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Il Como è pronto ad iniziare la prima stagione con tre competizioni dopo la storica conquista della Champions League, una prima volta assoluta per il club lariano. Il presidente Mirwan Suwarso a poche ore dal debutto stagionale in campionato contro l'Udinese ha espresso delle considerazioni generali sul lavoro svolto finora sulle rive del Lario e gli incredibili passi in avanti compiuti attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram:

"Eccoci qui, alla vigilia di un’altra stagione. E possiamo dire con certezza che sarà la più importante che abbiamo mai affrontato. Per la prima volta nella nostra storia, la prima squadra giocherà in Europa, affrontando tre competizioni e un livello di impegno mai vissuto prima". In realtà la crescita è ad ampio raggio: "La nostra Primavera giocherà in Primavera 1 e nella UEFA Youth League, mentre la nostra squadra femminile farà il suo debutto in Serie A. Sono opportunità straordinarie, ma anche nuove sfide per molti dei nostri giocatori e membri dello staff. Nessuno di noi deve darle per scontate. Essere dove siamo oggi non ci garantisce di esserci anche la prossima stagione. Sacrificio e duro lavoro ci hanno portato fin qui. Servirà ancora di più per restarci".

"Tutto quello che abbiamo raggiunto la scorsa stagione, oggi, non conta più. Ripartiamo da zero punti. Zero vittorie. Zero traguardi. Partita dopo partita, dobbiamo dimostrare di nuovo di meritare di essere qui. E il lavoro sul campo deve essere accompagnato dal lavoro fuori dal campo. Sette anni fa giocavamo in Serie D. Oggi siamo ancora un piccolo club che opera a un livello allora quasi inimmaginabile. Siamo cresciuti enormemente, ma dobbiamo crescere ancora", ha proseguito nell'analisi sulla crescita esponenziale del Como il presidente.

Poi una precisazione sul sostentamento economico del club lariano: "Per sostenere le ambizioni delle nostre squadre e costruire un futuro sostenibile, non possiamo dipendere soltanto dai ricavi televisivi. Dobbiamo trovare nuovi modi per crescere, provare nuove idee e assumerci dei rischi. Faremo degli errori, impareremo e continueremo ad andare avanti", ha detto Suwarso. "Ma il nostro obiettivo rimane lo stesso: servire i nostri tifosi, la nostra comunità e la nostra città".