Rabiot non basta al Milan, il Sassuolo pareggia dopo 4' e la vetta si allontana

Rabiot porta avanti il Milan, Odenthal pareggia dopo quattro minuti: rossoneri a -4 dalla vetta.

Il Sassuolo si conferma indigesto per il Milan, che non riesce a conquistare i tre punti al Mapei Stadium nonostante una gara controllata per lunghi tratti. Il primo tempo termina senza reti ma con due infortuni: preoccupano soprattutto le condizioni di Matteo Gabbia, costretto a lasciare il campo in barella al 20' per un problema al flessore dopo un contrasto con Laurienté. Poco dopo si ferma anche Fedde Leysen in seguito a uno scontro di gioco con Pulisic. I rossoneri aumentano progressivamente la pressione, costruendo occasioni con Ramos, Rabiot, Moreira e Pavlovic, mentre il Sassuolo fatica a rendersi pericoloso.

Sassuolo-Milan 1-1, Rabiot segna ma Odenthal risponde dopo quattro minuti

Nella ripresa Amorim inserisce Modric e ridisegna il Milan con il 3-4-2-1. La pressione rossonera viene premiata al 64', quando Rabiot trova il vantaggio con un potente sinistro che sorprende Muric sul suo palo, realizzando il terzo gol in campionato dopo quelli contro Torino e Lecce. La reazione del Sassuolo è però immediata: gli ingressi di Thorstvedt e Bowie danno nuova energia alla squadra di Aquilani e al 68', appena quattro minuti dopo lo 0-1, Odenthal trova l'1-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Laurienté. Nel finale Chukwueze spreca una grande occasione, mentre al Sassuolo viene annullata una rete per un precedente fallo di Bowie su Rabiot. Finisce 1-1: il Milan deve accontentarsi di un punto e vede ora la vetta della classifica distante quattro lunghezze.