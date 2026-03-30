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Roma, che tegola Wesley: c'è lesione! Salta l'Inter e non solo

Roma, che tegola Wesley: c'è lesione! Salta l'Inter e non soloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Gli esami strumentali hanno infatti confermato “una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro”

Nuovo problema fisico per la Roma, che perde Wesley per diverse settimane. Gli esami strumentali hanno infatti confermato “una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro”, costringendo il laterale brasiliano a uno stop significativo.

I tempi di recupero di Wesley

I tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane, con il giocatore che salterà sicuramente le sfide contro Inter, Pisa e Atalanta, oltre a essere in forte dubbio per il Bologna. Lo staff medico valuterà giorno dopo giorno, ma il rientro potrebbe slittare ai primi di maggio, eventualmente per la gara contro la Fiorentina.