Dopo Roma, Como e Milan, il Napoli rosicchia due punti anche alla Juve: la classifica

Dopo Roma, Como e Milan, il Napoli rosicchia due punti anche alla Juve: la classifica
Oggi alle 22:55Serie A
di Antonio Noto
Il Napoli accorcia sulla zona Champions, la squadra di Allegri è ora a due punti dal quarto posto.

ll Cagliari si conferma la vera sorpresa del campionato e sale al quarto posto con il pareggio interno contro la Juventus, che manca così l'opportunità di accorciare sulla vetta. Giornata finora molto positiva per Il Napoli, ora ottavo, che recupera due punti su Roma, Como, Milan e Juventus ed ora e a due punti dalla zona Champions. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 16 (6 partite giocate)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Como 11 (6)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)