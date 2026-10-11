Dopo Roma, Como e Milan, il Napoli rosicchia due punti anche alla Juve: la classifica
Il Napoli accorcia sulla zona Champions, la squadra di Allegri è ora a due punti dal quarto posto.
ll Cagliari si conferma la vera sorpresa del campionato e sale al quarto posto con il pareggio interno contro la Juventus, che manca così l'opportunità di accorciare sulla vetta. Giornata finora molto positiva per Il Napoli, ora ottavo, che recupera due punti su Roma, Como, Milan e Juventus ed ora e a due punti dalla zona Champions. Di seguito la classifica aggiornata.
Inter 16 (6 partite giocate)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Como 11 (6)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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