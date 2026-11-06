Roma ancora in emergenza: Dybala non recupera. E anche altri due verso il forfait
La Roma ha bisogno dei suoi leader per rialzarsi e uno di questi è senza dubbio Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Il Messaggero però, nella giornata di ieri, l'argentino non si è allenato con il resto del gruppo e deve ancora fare i conti con il problema al polpaccio accusato nel match di Champions League contro il Real Madrid: probabile che a Reggio Emilia sia assente.
Gli altri
Restano da monitorare le condizioni di Manu Kone e Pierluigi Gollini. Il centrocampista effettuerà oggi un provino e capirà se potrà essere tra i convocati per la sfida al Sassuolo, con l'obiettivo di entrare a gara in corso in caso di necessità. Il portiere non ha superato il fastidio alla schiena, ma farà di tutto, infiltrazioni comprese, per non mancare all'appello nel match del weekend.
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