Roma, Summerville non è ancora sfumato: contatti con l'agente

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La Roma prosegue il proprio lavoro sul fronte Summerville, confermando l’interesse per l’esterno offensivo di proprietà del West Ham. Nei giorni scorsi il club giallorosso aveva manifestato attenzione nei confronti del calciatore, un profilo seguito con particolare interesse dalla dirigenza capitolina. L’idea di puntare su un giocatore con caratteristiche tecniche gradite allo staff resta concreta, mentre i contatti con l’entourage del classe interessato continuano a rappresentare un passaggio importante nella fase di valutazione del possibile affare. Nelle ultime ore si è registrato un incontro tra la società e gli agenti del calciatore, un confronto utile per approfondire scenari e disponibilità in vista di un eventuale sviluppo della trattativa.

Summerville nel mirino giallorosso

Il dialogo con i rappresentanti di Summerville conferma dunque la volontà della Roma di monitorare con attenzione la situazione del giocatore e valutare i margini per un possibile trasferimento nel corso della prossima fase di mercato. Il club considera l’esterno un’opportunità interessante e resta al lavoro per comprendere condizioni economiche e fattibilità dell’operazione. Al momento non sono stati definiti accordi, ma il confronto avviato con gli agenti rappresenta un segnale della volontà di approfondire la pista. Lo riporta Sky Sport.